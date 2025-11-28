海鯤號海測航速慢又管制 高雄港二港口船舶進出港延誤逾2小時

受到潛艦海鯤號出海測試管制影響，高雄港二港口船舶航班延誤。(記者李惠洲攝)

〔記者洪定宏／高雄報導〕潛艦海鯤號昨日及今日連續2天出海測試，雖然今天高雄港二港口預排進出港的大型船舶較多，仍須受到管制、「禮讓」海鯤號，加上海鯤號航速慢，導致貨櫃輪等船舶延誤超過2小時，港務公司正努力消化中。

船迷發現，今天就算沒有海鯤號出港，申請要進出港的船舶「已經很多了，有預期會塞」，但受到海鯤號管制影響，原本分散進出港時間的船舶都「被擠在一起」，造成拖船不足。

例如，原本上午8點半要出港的貨櫃輪延至9點半；海鯤號約8點半浮航離開二港口之後，第一艘要進港貨船延到10點半，甚至預計9點半要進港的大型貨櫃輪，也因拖船不夠而延誤。船迷粗估，截至中午，大約影響10艘船舶；海鯤號下午返航過程，可能再影響一波。

