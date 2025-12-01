海鯤號海試都沒有錨？海軍這樣答讓巧芯傻眼
[NOWnews今日新聞] 「潛艦國造」原型艦海鯤號日前風光進行5次海上測試（SAT），不過根據《鏡報新聞網》報導，有台船知情人士透露，海鯤號潛艦在乾塢進行岸測時發生錨機系統故障，因此5次海測，艦上都沒有錨，出海不僅是違法，更是拿全體船員生命開玩笑，把造價256億元的首艘原型艦安全當兒戲，萬一在海上發生任何災難，後果堪憂。國民黨立委徐巧芯今（1）日質詢此事，海軍參謀長邱俊榮脫口說，海鯤號只是在測試，數據不需要很精準，讓徐巧芯傻眼。
立法院外交國防委員會今邀國防部長顧立雄備詢，徐巧芯引述《鏡報》質詢，海鯤號測試時錨機系統已損壞並送修，質疑潛艦未裝錨出海不僅可能違反規定，更是拿船員生命安全當兒戲，她直言，既然已知錨機損壞，為何不等待調校完成後再測試，是否為了趕進度而「碰運氣」，不顧船員的安全？
邱俊榮回應，潛艦的錨主要用於航經狹窄水域或進出港時的緊急減速，一般潛航時並不使用。他解釋，錨機是在原廠測試中發現元件需更換才送修，當時經過專業團隊和船上官兵的嚴密評估，在主備動力系統正常、有拖船警戒支援下，錨機並非本次浮航測試的必要條件。
徐巧芯不滿再反問，錨機是必要的航安設備，國防部是否能接受未來所有海測，甚至成軍後錨機損壞也無妨？邱俊榮區分了建造測試階段與服役執勤艦的不同，並表示前者有替代方案。不過徐巧芯追問，測試數據是否需要精準時，邱俊榮一度回應，本次測試重點在高轉速，數據「並不需要很精準」。
徐巧芯對此言論傻眼，認為國防部不該在國會說出海測「不需要很精準」的話，並批評國軍上次是潛望鏡，這次是錨機，測試總是「丟三落四」。她強調，安全問題、測試數據的準確性都至關重要，國防部應該以最嚴謹的方式監督台船。
國防部長顧立雄則總結說明，他重申國防部秉持「安全仍是首要考量」，每次海測都經過完整的風險評估。他澄清，錨機送修是基於專業需求，否認有任何政治性考量或急著趕進度。他表示，錨機系統預計將於 12 月中旬之後回裝，屆時會進行下錨與起錨的操作功能測試。
徐巧芯最後也對潛艦國造相關的人事異動頻繁表達擔憂，提到從台船董事長到海軍司令等職位變動過快，恐影響資訊銜接與外界信心，呼籲顧立雄應穩定相關測試人員，避免外界產生「人事拼裝車」的不安全感。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
海鯤號潛艦11月底交艦恐跳票！海軍司令唐華遭拔官？顧立雄這麼說
盧秀燕滿意度破6成！醫讚：非洲豬瘟疫情未擴散 綠營猛攻也沒用
陳揮文、歷史哥節目接連喊卡！他嘆：有趙少康在 統派聲音難宣傳
其他人也在看
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
濱崎步無人演唱會震撼曝光！「1萬4千空座」：最難忘演出
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時宣布取消，並稱原因為「不可抗力因素」，引發大批粉絲遺憾。儘管如此，濱崎步仍於30日晚間透過社群平台分享當晚演出的最新畫面，讓支持者得以一窺她在舞台上的專業表現。中時新聞網 ・ 9 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 13 小時前
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
徐若熙「搶人大戰」顯見台灣棒球「暴風式」成長！韓媒憂心：韓國棒球不妙了
體育中心／綜合報導中職味全龍「龍之子」在今年休賽季後宣布挑戰旅外，讓日、美職棒積極表態有意「搶人」，最後徐若熙也傳出落腳日職軟銀鷹，獲得3年總值超過15億日圓的大約；而根據美國《The Athletic》自由球員排行榜，名列第34名的徐若熙排名甚至還超越金河成，也讓韓媒相當憂心台灣棒球的「暴風式」成長，更直言：「未來台灣和韓國在國際賽的差距可能越來越大。」FTV Sports ・ 3 小時前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 12 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 15 小時前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
下週轉濕冷！雨連下7天 「最冷時段曝」恐急凍12度
降溫要來了！今（30）日中央氣象署指出，明日（12月1日）桃園以北、東半部有些許雨勢，但氣溫舒適；下週二（12月2日）晚起東北季風增強，雖然未達冷氣團等級，但這波冷空氣的降溫、水氣仍值得注意，北部低溫可能掉到16度、降雨範圍也擴大；下週四（12月4日）雨區縮小，但東半部還是有雨，各地低溫仍在。預計到週末（12月6日到7日）東北季風減弱才會回溫，但東半部、基隆北海岸的水氣不減。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
今變天「全台有雨」！下波冷空氣將報到 低溫下探14度
今（30日）環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。中天新聞網 ・ 1 天前
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
新颱風最快今晚生成！專家吳聖宇曝「罕見路徑」：史上第一例
目前太平洋地區除了有輕度颱風「天琴」正在活動外，還有一個熱帶性低氣壓（原北印度洋熱帶氣旋「Senyar」）預計今（29）晚也有機會發展為今年的第28號颱風。氣象專家吳聖宇指出，如果它成功生成颱風，將成為史上首例從北印度洋海域跨界來到南海，並發展成為颱風的熱帶系統，其罕見的移動路徑備受氣象界矚目。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前