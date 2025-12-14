海鯤號液壓失效誰敢搭？名嘴喊話官員：你們去測我就信

海鯤號潛艦浮航測試出現狀況，外界質疑不斷。（資料照）

國造潛艦海鯤號13日被爆料，6月26日第2次海測時，液壓系統全掛掉，X型舵根本無法轉向，全靠阿兵哥在尾舵旁的舵機室接力人力操作，才讓X型舵轉向。台船卻表示名嘴謝寒冰質疑，為什麼要國軍官兵冒生命危險測試？建議未來政府要員登船下潛以安軍民信心。

海鯤號頻被爆料，負責承造的台船公司13日發聲明強調，測試過程中，團隊積極解決問題，逐步強化與改善缺失，迄今並無任何工程技術瓶頸與困難，呼籲媒體善盡報導責任，今後相關媒體對測試過程發生問題的報導或臆測，將不再逐一回應。

謝寒冰14日在《新聞大白話》節目直呼，「表示真的有這個事，他只是告訴你，現在這個缺失已經修復了？」所謂液壓系統全部失效，是表示這艘船它還在「海上」，所以你救得回來。如果海鯤號下潛的時候，全部失效，請問要怎麼辦？

謝寒冰質疑，「所以這個船...有人敢去測試嗎？」所以他現在強烈要求，未來海鯤號要下潛測試的時候，麻煩賴清德、卓榮泰一定要到場，一定要進去！「你們進去測了，沒有問題，我們就願意相信！」這樣才公平，為什麼要國軍官兵去幫他們冒這個險？

謝寒冰強調，蔡英文也要一起去，因為這是她任內弄的案子。大家一起去，潛下去，安然浮上來，我們就知道這艘潛艦絕對是安全的。不然誰敢去測試？我們已經花了全世界最貴的錢去造這艘潛艇，到現在會不會潛不知道，毛病一大堆，未來有沒有戰力不曉得，這種東西真的能用嗎？「算了，我們還是老老實實去跟別國買潛艦，不要再自己做了好不好？」

