海鯤號淺水潛航畫面曝！賴清德喊「感動」：讓世界看見台灣守護家園決心

潛艦國造原型艦「海鯤號」軍艦，近日完成4次「淺水潛航」測試。台船公司今（8）日首度釋出潛航相關畫面，表示造艦團隊接續將實施各系統調校與檢整，於確認達安全條件並經評估後，依表定計畫安排後續潛航測試。對此，總統賴清德也透過社群平台分享台船發布的「海鯤號」淺水潛航測試紀錄影片，賴清德表示看了相當感動。並呼籲大家繼續為所有夥伴加油，讓海鯤號持續航向藍色海疆，讓世界看見台灣守護家園的決心！

賴清德表示，台船今天發布的「海鯤號」淺水潛航測試紀錄影片，相信許多國人朋友都和我一樣，看了相當感動。這支影片記錄了海鯤號出港整備、舵控操作、排氣下潛、到潛望鏡與天線桅管升降等測試，讓大家清楚看見我們第一艘潛艦國造的海測成果。

賴清德說，這些成果的背後，是海軍、台船與產業鏈夥伴的團結努力與專業投入。接下來，將依程序由淺入深，在安全與品質優先的前提下，完成全艦性能驗證，穩健推進後續交艦目標。

最後賴清德呼籲，請大家繼續為所有夥伴加油，讓海鯤號持續航向藍色海疆，讓世界看見台灣守護家園的決心！

