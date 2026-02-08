海鯤號淺水潛航過程曝光 賴清德感動、蔡英文讚從無到有

海鯤號近期出海進行潛航測試。（翻攝自台船YT）

台灣首艘國造潛艦「海鯤號」近期出海進行潛航測試，台船今（8日）首度釋出相關影片，以空拍及潛艦內第一視角，紀錄浮航、下潛及上浮到返港的過程，總統賴清德直呼感動，前總統蔡英文也讚許從無到有的國艦計畫，影片的公開不僅是對海軍專業與付出的肯定，也為國軍爭一口氣。

海鯤號在過去2週內，依測試程序順利完成4次淺水潛航測試，首航於1月29日完成，隔日再度出海，2月5日由無人船「奮進魔鬼魚號」及大武級救難艦伴航進行第3次測試，第4次測試則於2月6日完成。

台船今日公開這4次淺水潛航測試的過程，從出港整備、舵控操作、排氣下潛，到潛望鏡與天線桅管升降，都在影片中清楚呈現，讓外界直觀了解台灣首艘國造潛艦的性能驗證進度。

賴清德在臉書表示，看了影片相當感動，並指出海鯤號的成果背後，凝聚海軍、台船及產業鏈夥伴的專業與團結努力，後續將依程序由淺入深完成全艦性能驗證，穩健推進交艦目標。

蔡英文則強調，潛艦國造從無到有，歷經無數討論與修正，影片釋出不僅肯定海軍專業，也為國軍爭一口氣，彰顯台灣有能力守護自身安全，她表示，造艦團隊將持續進行系統調校與檢整，完成安全評估後，安排後續潛航測試，直至正式交艦，期盼國人繼續支持潛艦國造計劃。