海鯤號測試延宕逾2個月 海軍證實：11月起每日對台船罰19萬元

海軍司令部參謀長邱俊榮中將今(10)日證實，海鯤號進度確實落後「2個月以上」，目前已依照合約規定，從11月起針對負責建造的台船公司開始「每日計罰」，每天為19萬元，罰款將待交艦時從後續付款中直接扣除。(記者張嘉明攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕國造潛艦原型艦「海鯤號」測試進度備受關注，海軍司令部參謀長邱俊榮中將今(10)日在國防部記者會證實，海鯤號進度確實落後「2個月以上」，目前已依照合約規定，從11月起針對負責建造的台船公司開始「每日計罰」，罰款將待交艦時從後續付款中直接扣除。

針對外界關切海鯤號是否因系統整合問題導致海測(SAT)時程延後，邱俊榮說明，海鯤號已於12月5日進入台船船塢，目前的重點在於執行「潛航前」的所有裝備整備與調校。他坦言，目前的確有2個月以上的進度落後，海軍將協助並督導台船進行調校，確認達到潛航安全條件，並經過嚴謹的安全評估後，才會安排後續的出海測試，目前全案在群策群力下按部就班實施中。

廣告 廣告

至於延宕衍生的罰款問題，媒體詢問罰款金額依合約每日19萬元累計，理論上可罰57年，質疑是否罰則過輕或需等數十年後才罰？邱俊榮解釋，當初第一艘潛艦考量扶持國內造艦產業與台船製造能力，才訂定相關合約條件。但他強調，針對未來後續艦的量產，海軍將會依照首艘艦的建造情形，在履約條件上做全盤檢討，進行更合宜的處置。

邱俊榮指出，針對海鯤號的罰則，海軍已從11月起啟動計罰機制，待海鯤號達到交艦履約條件時，會計算所有逾期天數，並由應支付台船、且尚未支付的款項中持續扣除。他強調，雖然目前落後兩個月，但相信在履約督導下，時間不會拖到如外界推測的那麼久，海軍會與台船共同努力達成潛艦國造目標。

【看原文連結】

更多自由時報報導

F-16飛行員空中短暫G力昏迷 空軍證實：人機安全 返場降落

解放軍機密全被看光！美衛星公司「3D建模」榆林基地 解析度驚人

中俄轟炸機編隊長程飛行 日本出動戰機因應

中俄轟炸機編隊直衝日本九州東南 與遼寧號航艦聯合操演

