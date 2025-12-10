海鯤號測試落後2個月 海軍：按日計罰「一天19萬」

海軍司令部參謀長邱俊榮表示，海鯤艦的測試進度落後2個月以上，現在已經開始計罰，累計計罰天數達到交艦履約交件時，會計算所有逾期天數。（圖／截自國防部發言人Youtube直播）

台灣首艘國造潛艦原型艦「海鯤號」，依照合約原定11月交艦，海軍依合約，每日對台船開罰19萬。海軍司令部參謀長邱俊榮今（10）日表示，海鯤艦的測試進度落後2個月以上，目前已經在12月5日進台船的塢，經過安全評估後才會安排後續潛航測試，一切都在群策群力中，按部就班的實施；至於罰款部分，累計計罰天數達到交艦履約交件時，會計算所有逾期天數，「款項將由它（台船）應支付的款項，我們尚未支付部分，從中間實施扣除」。

國防部上午召開例行記者會，針對海鯤號測試狀況，海軍司令部參謀長邱俊榮表示，海鯤艦目前已經在12月5日進台船的塢，重點在進行潛航前的所有裝備整備，海軍將會協助並督導台船進行相關裝備調校，確認達到潛航安全條件後，且經過安全評估後才會安排後續潛航測試，一切都在群策群力中，按部就班的實施。

針對罰款部分，邱俊榮表示，已經在11月超過交艦條件後，開始計罰，現在已經開始計罰，累計計罰天數達到交艦履約交件時，會計算所有逾期天數，「款項將由它（台船）應支付的款項，我們尚未支付部分，從中間實施扣除」，這些都依照合約進行。

媒體追問，現在開始計罰，要等到履約交件時才要扣除未支付，可是一天罰19萬，等於要57年才會達到上限，「如果一直延宕，要等57年後才罰款嗎？」。對此，邱俊榮回應說，計罰部分，完全是因為當初在第一艘潛艦製作時，考量到台船的製造能力，還有對國內造艦產業扶植，當初依照合意的合約訂定這樣條件，後續艘艦部分會依照第一艘艦建造情形在履約條件上做全盤檢討，來作比較合宜的處置。

