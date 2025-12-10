海鯤號測試進度落後2個月以上，海軍：目前重點在潛航前整備。（資料照片／台船提供）

海軍司令部參謀長邱俊榮中將今天（10日） 證實，「潛艦國造」首艘原型艦「海鯤號（舷號711）」測試的確落後2個月以上，目前完成海上浮航測試後進塢做潛航前準備，重點在潛艦前的裝備整，在確認達潛航安全且經安全評估後再安排潛航測試。

國防部今天上午召開例行記者會，會中有媒體關心海鯤號的進度，邱俊榮說，海鯤號目前已經在12月5日進塢，重點在潛航前裝備整備，海軍會協助台船並督導進行相關裝備調校，確認達潛航安全，且經安全評估後再安排潛航測試，一切都在群策群力中，按部就班實施。

廣告 廣告

至於海鯤號的延宕，相關計罰的標準，邱俊榮說，超過11月交艦的節點後，目前海軍已針台船開始計罰，累計計罰天數達到交艦履約條件時，會計算所有逾期天數，而罰款的款項則是將海軍應支付台船的款項中尚未支付部分，從中間實施扣除，這些都依照合約進行。

不過，有媒體則算出，海鯤號合約有罰款上限是建造款的20％，約近40億新台幣，依照每日計罰19萬推算，要57年才達上限。所以有媒體當場質疑海軍，等交艦履約才會扣除未支付的罰款，但可以罰57年，如果一直延宕，要等57年後支付罰款嗎？

邱俊榮回應，計罰完全因為當初第一艘潛艦製作時，考量台船製造能力以及對國內造艦產業扶植，當初依照合意的合約來訂定這樣條件，後續艦會依照第一艘艦建造情形在履約條件上做全盤檢討。目前海鯤號測試延後的確有兩個月以上落後，目前正積極做後續潛航測試，不會如所說需要57的時間拖這麼久，海軍一定會做好履約督導，希望台船共同努力來達成潛艦國造目標。



回到原文

更多鏡報報導

海鯤號本月中才要回裝錨機 徐巧芯斥：軍方應嚴謹監督台船而非幫忙洗地

獨家／驚恐！海鯤號潛艦海試居然沒有錨 爆料者：拿全體船員生命開玩笑

海鯤號11月交艦恐延宕 顧立雄：一天罰台船19萬元