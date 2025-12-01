海鯤號測試 馬文君索多項資料：小引擎有其他國家潛艦用嗎？

國防部長顧立雄在立院外交及國防委員會備詢。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 潛艦國造原型艦海鯤號測試出現多個狀況，國民黨立委馬文君今(1)日向國防部長顧立雄、海軍參謀長邱俊榮要求多項認證資料，包括「呼吸管排煙備壓值」、柴油引擎運轉證明、主水閥順壓。另外，對於海鯤號是6顆小的柴油引擎組成，她也要求海軍提供這台小引擎曾經用在那個國家的潛艦？是否也可以提供。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄專案報告並備詢。

海鯤號測試狀況頻出，被爆出沒錨機就出海測試，國民黨立委馬文君質詢時呼應同黨立委徐巧芯稱，就是有人會爆料出來，就是他們覺得不安全。

馬文君也進一步要求海軍提供數項資料，之前曾要求提供主機的公文函覆，但她覺得還是很多避重就輕，潛艦的柴油主機在使用呼吸管航行下，排煙口會被水包覆，要克服這個壓力所產生額外的備壓，希望海軍提供「最大可容許排煙備壓值」，來判斷排煙是否可以克服海水的備壓。

馬文君也要求提供，在高備壓的情況下，柴油引擎能夠維持額定功率轉速不衰退的測試證明文件。另外，排煙壓力跟轉速是否符合規範，符合那個規範，測試的標準值。

馬文君說，因為這次主機海軍回覆時是稱由法國驗船協會認證。但法國驗船協會只能確認船用通用要求，並沒有潛艦專用的軍規驗證能力，所以，如果採購規範沒有明確列入排煙備壓、通氣管阻力、主水閥的順壓還有靜音、抗震等需求，只憑這些認證是不足的。

海軍參謀長邱俊榮則稱「是」。

馬文君也要求海軍提供這台小引擎曾經用在那個國家的潛艦？是否也可以提供？不管要用機密或其他方式，如果沒有，過往的經歷，我們為什麼會選擇這樣的引擎？馬文君也請顧立雄要看過這些相關認證標準。

顧立雄則說，過去海軍都有跟立委報告，在保密情況是不是請立委到高雄那邊去？

但馬文君則說，「我們還是用正式的文字，有時候我們看，我們看不出來，你看起來船就是船，我們沒有辦法用看的去做判斷。不管是部長或相關人員，只要你們敢認證，我們就敢相信。可是你們必須要很明確的讓我們知道這個就是很完整的認證，而不是很多文字敘述但是我們還是看不出來是什麼」。

