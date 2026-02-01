海鯤號潛測微調 估年前再出航

國造潛艦原型艦「海鯤號」1月29日從高雄港出發，進行潛航測試。（本報資料照片）

國造潛艦原型艦海鯤號繼1月29日完成「首次下潛」後，30日持續執行「淺水潛航測試」，均順利完成預設目標，有民眾目擊海鯤號停靠高雄港91號碼頭，且帆罩被鐵製鷹架包圍，專家研判僅是微幅調校作業，有望年前再度出港海測，但有海軍軍官擔心海鯤號要成為可作戰艦艇還有段差距。

海鯤號1月29日、30日實施淺水潛航測試後，連續2天未再出港海測，有民眾發現海鯤號停泊在高雄港91號碼頭，且帆罩已被鐵製鷹架包圍，甲板放置黃色錐狀體及橘色長條設備。

軍事觀察家紀東昀指出，海鯤號帆罩有鷹架包圍，應是執行海測後的微調作業，搭鷹架屬正常工作流程，目的是維護作業人員安全；由於艦體並未進入乾塢，僅在碼頭作業，可以推測前次潛測沒有大問題，應該只需局部調校。

至於何時再度出港海測？紀東昀認為，只要天氣狀況許可，應該有機會在農曆年前再度出港實施下階段測試。

不過，有不具名海軍軍官指出，海鯤號測試完成200公尺下潛測試及戰鬥測試等就能交艦，但實際上距可作戰艦艇還差得遠，海軍簽約時一定有提出作戰標準，包括水面浮航最高時速、潛航最高時速、水下潛艇靜默程度與續航能力等。

他舉例，我國海軍海虎號潛艇水下續航力達連續72小時、潛航深度達240公尺，若海測的標準只是要海鯤號「能動、能潛下去、能浮上來」就好，感覺像是政府「硬要過」，藉此向立法院要到後續的2840億元預算，「這讓人很擔心」。