海鯤號潛測「中共空警-500現蹤」 蘇紫雲：無法偵測潛艦

台北市 / 綜合報導

昨(29)日國造潛艦海鯤號完成首次潛航測試，但同時有高達26架共機在台海周邊繞行，其中更包含具備「數位陣列雷達技術」的「空警-500預警機」，敏感時機點，引發聯想；學者指出，空警-500功能主要是偵測空中飛行物，對於水面下的潛艦，偵測功能不大，但還是要提高警覺。

29日上午國造潛艦海鯤號從高雄港出海，完成深度50公尺的首次淺水潛航順利返航，緊接著30號再下潛100公尺，驗證水下耐壓性穩定性機動性和通信能力等測試，距離交艦又邁進更大一步，然而潛測過程中共解放軍也蠢蠢欲動。

國防部指出29日一整天，我國偵獲各型主、輔戰機及無人機，共26架次進入台海周邊空域，其中18架次逾越中線，空警-500，而其中這架「空警-500」戰機也叫做「高新10號」，是世界上首型採用數位陣列雷達技術的預警機，具有全天候多傳感器的中型預警與指揮控制功能，主要承擔空中警戒及指揮控制任務，29號傍晚5點多空警-500，更出現在澎湖往金門的上空。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲說：「空警-500它是空中預警機，它的雷達主要是捕捉空中的飛行物，那對於水面下的船艦基本上是無法偵測的，所以我想我們還是會提高警覺。」

遠程火箭，除了密切監視海鯤號潛測，看看去年年底中共對台軍演，從福建平潭島發射27枚遠程火箭劍指海馬士，台灣遠程火力的威力，中國似乎也感受到了。

從台灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟，公布的衛星影像可以看到，共軍從2023年底開始，在距離原基地不遠的漳州龍海區草鞋店，擴建了2座陸航機場，且附近都有山脈遮蔽。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲說：「不排除它是為了躲避國軍的反制火力，它的(周邊)山脈比較低矮，這個巡弋飛彈還是可以爬高之後再往下俯衝攻擊，效果是有限的，海馬士砲兵飛彈是拋物線的爬高然後再往下俯衝，所以就等於是可以隔山打牛。」面對中共虎視眈眈，我國積極提升軍武實力，不讓敵方越過雷池一步。

