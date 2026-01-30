高雄市 / 綜合報導

國造潛艦海鯤號，在29和30日連續兩天完成首次潛航測試，順利返港；而國防部也公布，昨(29)日海測同時，有高達26架 次 共機在台海周邊繞行，其中更包含具備「數位陣列雷達技術」的「空警-500預警機」，敏感時機點，引發聯想；學者指出，空警-500功能主要是偵測空中飛行物，對於水面下的潛艦，偵測功能不大，不過還是要提高警覺。

國造潛艦海鯤號，連續兩天完成潛航測試順利返航，傳出30日的二度潛測更挑戰下潛100公尺，驗證水下耐壓性穩定性機動性和通信能力等測試，距離交艦又邁進更大一步，然而潛測過程中共解放軍也蠢蠢欲動。

廣告 廣告

國防部指出29日一整天，我國偵獲各型主、輔戰機及無人機，共26架次進入台海周邊空域，其中18架次逾越中線，而其中這架「空警-500」戰機也叫做「高新10號」，是世界上首型採用數位陣列雷達技術的預警機，具有全天候多傳感器的中型預警與指揮控制功能，主要承擔空中警戒及指揮控制任務，29日傍晚5點多空警-500，更出現在澎湖往金門的上空。

蘇紫雲說：「空警-500它是空中預警機，它的雷達主要是捕捉空中的飛行物，那對於水面下的船艦基本上是無法偵測的，所以我想我們還是會提高警覺。」

除了密切監視海鯤號潛測，看看去年年底中共對台軍演，從福建平潭島發射27枚遠程火箭劍指海馬士，台灣遠程火力的威力，中國似乎也感受到了，從台灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟，公布的衛星影像可以看到，共軍從2023年底開始，在距離原基地不遠的漳州龍海區草鞋店，擴建了2座陸航機場，且附近都有山脈遮蔽。

蘇紫雲說：「不排除它是為了躲避國軍的反制火力，它的(周邊)山脈比較低矮，這個巡弋飛彈還是可以爬高之後再往下俯衝攻擊，效果是有限的，海馬士砲兵飛彈是拋物線的爬高然後再往下俯衝，所以就等於是可以隔山打牛。」

面對中共虎視眈眈，我國積極提升軍武實力，不讓敵方越過雷池一步。

原始連結







更多華視新聞報導

海鯤號潛測「中共空警-500現蹤」 蘇紫雲：無法偵測潛艦

海鯤號第五次海測 專家：浮航測試後將進入''潛航測試''

學者：黃曙光替潛艦國造打基礎 請辭不影響後續推動

