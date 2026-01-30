海鯤號潛測50公尺成功 徐巧芯給鼓勵！曝後續艦「不能」動支原因

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

我國第一艘國造潛艦「海鯤號」，昨（29日）進行50公尺潛水潛航，並順利在傍晚返港，後續也將逐步進展至深水潛航測試。去年初國民黨、民眾黨立委聯手凍結潛艦國造後續艦20億預算50％，當時國民黨立委徐巧芯對民進黨立委嗆聲「你們的海鯤號先浮起來再講」、「浮起來就給錢」，徐昨透過臉書表示，對於下潛50公尺測試成功給予鼓勵，但也強調，全部「完成海試」前不行動支後續艦預算，並「衷心祝福海鯤號能夠完成測試，順利交艦」。

徐巧芯昨（29日）透過臉書表示，海鯤號下潛測試（50公尺）成功應給予鼓勵，並期待能在安全無虞情況下盡快完成，「畢竟已經延期太久」，她也直言「若現在能夠走上正軌，絕對是好事一件」。徐同時回顧去年年初審查預算時，就曾告訴外界海鯤號沒辦法在2025年完成海試，「所以編列後續艦上的預算在2025年完全用不到」。

徐巧芯指出，2025一整年下來，海鯤號都沒完成海試，下潛測試29日為第一次進行，她認為，海上測試一路從去年四月延遲，至今才有初步進度，「而且今天並非海試完成，至少還要進行五次以上的測試，包含尚未進行的200公尺潛航以及戰術測試等，才有可能交艦」。

至於海鯤號完成下潛50公尺測試，是否就能動支後續艦，徐巧芯則表示，「答案是不行」，因為國防部顧立雄部長公開承諾「沒有完成海試不會動支」，因此，海上測試除了浮航，還有50公尺下潛數次測試，以及最關鍵的200公尺下潛測試及戰鬥測試等，「全部完成，才算完成海試」，徐也表示，「衷心祝福海鯤號能夠完成測試，順利交艦」。





