海鯤號潛航影像首公開 蔡英文憶：曾被認為是不可能的任務

台灣首艘國造潛艦海鯤號1月29日在高雄外海首度進行潛航測試。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國造潛艦海鯤號1月執行首次淺水潛航測試後，台灣國際造船公司今(8)日發布影像紀錄畫面。總統賴清德、前總統蔡英文相繼透過臉書發文分享。蔡英文表示，影片中的每一個片段，都記錄著一段走了很久的路。潛艦國造，曾經被認為是不可能完成的任務。

海鯤號自1月29日至2月6日，陸續展開四次淺水潛航測試，而台船今首度公開的影像中，公開海鯤號出港整備、舵控操作、排氣下潛、到潛望鏡、天線桅管升降等測試內容。台船發出新聞稿表示，期盼國人持續支持潛艦國造政策。造艦團隊接續將實施各系統調校與檢整，於確認達到安全條件並經評估後，依表定計畫安排後續潛航測試。

蔡英文發文表示，影片中的每一個片段，都記錄著一段走了很久的路。潛艦國造，曾經被認為是不可能完成的任務。這個計畫從無到有，經過無數次討論、嘗試與修正，在造船廠、在實驗室、在指揮與測試現場，許多的努力，無法在鏡頭前呈現，但正是這些堅持，讓這個計劃一步一步走到今天。

蔡英文表示，這支影片的釋出，更是對海軍專業與付出的肯定，也為國軍爭一口氣，證明台灣有能力，也有決心，為自己的安全負責。更重要的是，我們一起為保衛國家，堅定地踏出這一步，也一定要走完這一路。

蔡英文也指，接下來，造艦團隊會繼續進行系統調校與檢整，在確認安全條件與完成評估後，將安排後續的潛航測試，直到正式交艦。她期盼，大家能繼續支持潛艦國造的計劃，讓海鯤軍艦能在未來的某一天，乘載著台灣人的勇氣，靜靜潛行在海中，在看不見的地方，守護我們最珍惜的自由與民主，讓台灣繼續穩健地走向世界。

