海鯤號潛航影片首公開 專家研判潛至超過預定50米深

首艘國造潛艦「海鯤號」近期完成4次淺水潛航，台船首度公開紀錄影片，以空拍與難得的潛艦內第一視角，呈現舵控、開啟排氣閥、下潛到上浮返港的完整過程，以及進行潛望鏡與天線桅杆升降等測試，更披露發射「噪音誘標」的畫面，而其實這些誘標也是由中科院自主研發。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，「誘標可以說是潛艦的護身符，它的原理是利用聲音來引誘來襲的魚雷，打擊錯誤的這個誘餌，當時是歐洲的國家拒絕出售，中科院就本著國防自主的精神所研發成功，從它的水下鏡頭可以看得出來，應該潛深到達50公尺或更深 。」

專家分析，影片中海鯤號下潛到陽光無法穿透的海中，深度應該已經超過預定的50公尺。

而總統賴清德發文指出，接下來將依程序由淺入深，在安全與品質的前提下，完成全艦性能驗證，穩健推進後續交艦目標，期盼讓世界看見台灣守護家園的決心。

台船董事長陳政宏日前表示，「淺水潛航跟深水潛航測試，我們當然都會有排一些測試科目，測試的次數要看科目進行的狀況會有所調整，不會只有少數這樣幾次而已，因為後面深度越來越深，花的時間也會比較久。」

攤開海鯤號海測時間軸，從2025年6月17日展開首次海上動態組合測試，後續半個月內也進行2次浮航；但7月上旬入塢檢整後卻間隔147天，在11月27、28日才再度出海浮航。直到今（2026）年1月26日，台船罕見主動證實正進行淺水潛航的前置作業，並在29、30日以及2月5、6日實施。台船說明，潛航測試正按部就班進行當中，目前交艦期程仍預定在今年6月。

