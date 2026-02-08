海鯤號潛航影片首公開 賴清德：相信國人和我一樣感動

台船首度公開艦海鯤號淺水潛航測試的影像紀錄。 圖：擷取自總統賴清德臉書

[Newtalk新聞] 國造潛艦海鯤號1月29日執行首次淺水潛航測試後，台灣國際造船公司今（8日）發布影像紀錄畫面。總統賴清德也透過臉書分享稱，相信許多國人朋友都和他一樣，看了相當感動。

對於正持續進行潛航測試中的海鯤號，台船今天首度公布於1月29日至2月6日的影像紀錄，展現其下潛、舵控及天線升降等測試內容，也揭露發射誘標等動態畫面，展現海測成果。

賴清德於臉書提到，這支影片記錄了海鯤號出港整備、舵控操作、排氣下潛、到潛望鏡與天線桅管升降等測試，讓大家清楚看見我們第一艘潛艦國造的海測成果；而這些成果的背後，是海軍、台船與產業鏈夥伴的團結努力與專業投入。

廣告 廣告

賴清德表示，接下來將依程序由淺入深，在安全與品質優先的前提下，完成全艦性能驗證，穩健推進後續交艦目標。請大家繼續為所有夥伴加油，讓海鯤號持續航向藍色海疆，讓世界看見台灣守護家園的決心。

台船公司新聞稿表示，海鯤號潛艦近二週依測試程序書執行4次淺水潛航測試，相關紀錄影像今天公布分享予社會各界點閱。期盼國人持續支持潛艦國造政策。造艦團隊接續將實施各系統調校與檢整，於確認達到安全條件並經評估後，依表定計畫安排後續潛航測試。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北捷大安森林公園、善導寺站連發火警！男廁雜物燃燒 疑人為縱火

高喊支持賴清德1.25兆國防預算！陳水扁嗆藍白：國家安全可以開玩笑嗎