海鯤號潛航影片首度曝光 2週內完成4次測試

台船公司今（2/8）日首度公開潛艦國造海鯤號的淺水潛航測試紀錄，詳實紀錄海鯤號整備出發、浮航至下淺測試區、舵控測試、開啟排氣閥準備下潛，而下潛後包括潛望鏡及天線桅管升降測試、發射誘標、上浮後順利返港的畫面都是首度披露。

台船表示，海鯤軍艦近2週依測試程序書執行4次「淺水潛航」測試，期盼國人持續支持潛艦國造政策。造艦團隊接續將實施各系統調校與檢整，於確認達安全條件並經評估後，依表定計畫安排後續潛航測試。

台船釋出近3分鐘的影片，海鯤號自1月29日至2月6日期間進行4次淺水潛航測試，依序呈現整備出發、浮航前往下潛測試區，進行舵控測試、開啟排氣閥首次下潛、潛望鏡及天線桅管升降測試、發射誘標、軍艦上浮、測試順利安全返港等畫面。

軍事專家「諸葛風雲」指出，影片紀錄了海鯤號從出港到返港的過程，甚至在其中也出現了下潛上升，潛往靜深，進行各項的桅管測試，包括搜索潛望鏡、攻擊潛望鏡，通訊桅管還有呼吸管，甚至出現有誤導敵人魚雷的誘標系統。

台灣是少數具備自主建造軍用潛艦能力的國家，「諸葛風雲」認為，整體過程非常流暢，甚至影片的運鏡方式也破除了包括以AI生成影片照片的這些謠言，看得出來台船公司與海軍在這部分有充足的準備，而且讓國人相信可以建造潛艦，並讓海軍軍艦的下潛紀錄更為完整。

