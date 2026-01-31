海鯤號潛航成功！吳釗燮曝空拍視角：台威懾能力的重要一步

台灣國造潛艦海鯤號連續2日（29、30日）進行海測，除了完成「首次潛航測試」外，更成功達成下潛100米目標，也順利完成各項測試科目。國安會秘書長吳釗燮今（31）日在社群平台上公布空拍視角照片，指出這是台灣威懾能力向前邁出的重要一步。

海鯤號29、30連續兩天進行海測。圖／翻攝自吳釗燮@X

吳釗燮在X上貼出多張海鯤號照片，表示「台灣首艘自主研發的潛艦SS-711海鯤號（Narwhal）成功完成『首次潛航測試』（first submerged sea trial），這是我們威懾能力向前邁出的重要一步。」

廣告 廣告

吳釗燮在X上發文海鯤號照片。圖／翻攝自吳釗燮@X

總統賴清德也發文表示，這是我國海軍造艦史上的重要里程碑，也是台灣國防自主的歷史時刻。他強調，台灣已成為全球少數具備自製潛艦能力的國家之一，整體造艦期程相較國際同級艦案更展現效率，讓世界看見台灣守護國家的決心。

海鯤號完成「首次潛航測試」空拍視角。圖／翻攝自吳釗燮@X

台船公司也在新聞稿上指出，完成「首次下潛」後，30日持續執行「淺水潛航測試」項目，均順利完成預設目標。

台船將續依測試程序書，循序漸進逐次執行各表定操作深度之艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等測項，以驗證全艦功性能，確保達到海軍操作需求與作戰性能。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

台船首公布海鯤號下潛畫面 卓揆：如國民黨預言「沉下去又浮上來」

海鯤號完成首次「潛航測試」里程碑 出海8小時安全返港

海鯤號首度潛航 軍事迷揮舞國旗喊「海軍加油」