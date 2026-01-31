海鯤號潛航成功！蔡其昌盼不同立場都能祝福

▲國造潛艦海鯤號。（圖／IDF經國號臉書粉絲團授權）

[NOWnews今日新聞] 台灣國造潛艦海鯤號29、30日進行海測，除了完成「首次潛航測試」外，更成功達成下潛100米目標，也順利完成各項測試科目。對此，民進黨立委蔡其昌今（31）日呼籲，「希望不管你是愛中華民國還是愛台灣，都能祝福我們國家的首艘潛艦可以成功，一起守護我們深愛的家園」。

海鯤號完成首次潛航測試，蔡其昌有感而發在臉書發文說，不論大家的意識形態如何不同，它都是國家第一艘國造潛艦，「希望不管你是愛中華民國還是愛台灣，都能祝福我們國家的首艘潛艦可以成功，一起守護我們深愛的家園」。

廣告 廣告

台船公司指出，潛艦是具備嚇阻能力的關鍵戰力，在完成「首次下潛」後，30日持續執行「淺水潛航測試」項目，均順利完成預設目標。

台船提到，將續依測試程序書，循序漸進逐次執行各表定操作深度之艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等測項，以驗證全艦功性能，確保達到海軍操作需求與作戰性能。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

肯定劉金獅對民主貢獻！賴清德：面對境外勢力威脅要更團結

細數黃國昌在立院最後一夜！她轟：民主被清倉、權貴被解套

嘆立法只為國民黨服務！蘇巧慧：審查自肥法案有愧人民託付