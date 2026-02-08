海鯤號潛航水下畫面曝光

台船八日首度披露海鯤號水下潛航影像，圖為海鯤號在海面下發射反制魚雷的自衛用誘標。（翻攝自台船影片）

記者王誌成∕台北報導

國造潛艦海鯤號持續進行潛航測試，日前完成四次「淺水潛航」測試。台船八日首次公開潛航相關畫面，除披露水下潛航影像外，也記錄第一次下潛、舵控及天線升降等關鍵測試，更披露發射誘標等動態畫面，展現海測成果。

總統賴清德呼籲繼續為所有夥伴加油，讓海鯤號持續航向藍色海疆，展現台灣守護家園的決心；前總統蔡英文表示，影片中的每個片段都紀錄了艱辛的歷程，潛艦國造曾被視為不可能的任務，經過無數討論與修正，最終取得進展。

海鯤號一月二十九日首次執行「淺水潛航測試」，迄今共完成四次潛航測試，台船上午也發布至六日的影像紀錄。

根據披露的影像顯示，內容除了包含海鯤艦整備後浮航出港、前往測試區執行首次下潛外，亦包含舵控系統、排氣閥開啟下潛等水下及空拍視角。此外，更詳實記錄潛望鏡與天線桅杆升降、發射誘標、上浮及返港等過程，展現初步海試成果。

台船強調，造艦團隊接續將實施各系統調校與檢整，於確認達安全條件並經評估後，依表定計畫安排後續測試。接下來將在安全與品質優先的前提下，完成全艦性能驗證，穩健推進交艦目標。