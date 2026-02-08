海鯤號潛航測試影片上線 賴總統「看了很感動」：穩健推進交艦目標

台灣發展潛艦國造，國防部委託台船製造中華民國首艘自製潛艦「海鯤軍艦」，終於在今年1月29日到2月6日間完成4次測試，台船今日首次公布淺水潛航測試紀錄影片。賴清德總統表示，看了很感動，這些成果的背後，是海軍、台船與產業鏈夥伴的團結努力與專業投入，請大家繼續為所有夥伴加油，讓海鯤號潛艦持續航向藍色海疆，讓世界看見台灣守護家園的決心。

賴清德表示，台船今天發布的「海鯤號」淺水潛航測試紀錄影片，相信許多國人朋友都和他一樣，看了相當感動。他說，這支影片記錄了海鯤號出港整備、舵控操作、排氣下潛、到潛望鏡與天線桅管升降等測試，讓大家清楚看見我們第一艘潛艦國造的海測成果。

賴清德指出，這些成果的背後，是海軍、台船與產業鏈夥伴的團結努力與專業投入。接下來，將依程序由淺入深，在安全與品質優先的前提下，完成全艦性能驗證，穩健推進後續交艦目標，「請大家繼續為所有夥伴加油，讓海鯤號持續航向藍色海疆，讓世界看見台灣守護家園的決心」。

