海鯤號潛航測試影片是AI生成？軍事觀察家提證據打臉

〔記者洪定宏／高雄報導〕台船昨天公布潛艦海鯤號執行四次「淺水潛航」測試的影像，隨即有人質疑是AI生成的影片。對此，軍事觀察家紀東昀提出證據駁斥。

逢甲大學兼任助理教授紀東昀分析，從台船公布的影片可見，海鯤號在潛望鏡深度進行各項的桅杆測試，包括搜索潛望鏡還有攻擊潛望鏡、通訊桅杆、呼吸管，推估下潛深度超過遠先預計的50公尺，甚至出現要誤導敵人魚雷誘標系統的發射片段，過程非常流暢，運鏡方式破除AI生成影片的謠言。

紀東昀強調，這段影片可看出台船跟海軍有充足的準備，「讓國人相信我們是可以建造潛艦，而且也讓海鯤軍艦的下潛紀錄更為完整」。他指出，全世界只有8個國家能完全獨力建造潛艦，台灣在很多國家協助下，造出海鯤號，樂觀看待今年6月交艦的期程。

紀東昀分析指出，海鯤號去年6次出港測試後，都要經過不算短的時間調校跟整備，但潛航測試開始後，每次調校的時間就縮短很多，顯然過去那6次的浮航測試所下的功夫是值得的。

