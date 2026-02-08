海鯤號潛航測試影片曝光 公布發射誘標等關鍵畫面

國造潛艦「海鯤號」（舷號SS-711）正持續進行潛航測試，台灣國際造船公司今（8）日首度對外公布測試紀錄影片。（翻攝自youtube CSBC台灣國際造船股份有限公司）

國造潛艦「海鯤號」（舷號SS-711）正持續進行潛航測試，台灣國際造船公司今（8）日首度對外公布測試紀錄影片，揭露水下潛航畫面，完整呈現首次下潛、舵控系統操作、潛望鏡與天線桅桿升降，以及發射誘標等關鍵測試過程，展現目前海測（SAT）進度依計畫穩定推進。

4次淺水潛航完成 測試進度依計畫推進

台船表示，海鯤號自1月29日首次執行「淺水潛航測試」以來，已完成4次潛航測試。本次公開約3分鐘的影像紀錄，內容涵蓋艦艇完成整備後浮航出港、前往測試區、排氣閥開啟準備下潛、首次下潛、水下航行、發射誘標、上浮及完成測試安全返港等流程。

後續進行系統調校 再依時程安排測試

台船指出，後續造艦團隊將接續進行各系統調校與檢整，在確認安全條件並完成評估後，依既定時程安排下一階段潛航測試。

台船也說明，潛航測試完成後，將進入測評測試階段，首先由船廠進行技術測評，驗證平台與作戰系統性能，之後再交由海軍執行戰術測評，逐步驗證整體作戰能力。

