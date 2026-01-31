海鯤號潛航測試成功 吳釗燮曬空拍視角！艦上官兵見民眾加油感動落淚

記者許芷瑄、江柏緯／台北－高雄報導

海鯤號連續兩天出海執行潛航測試，台船首度秀出下潛照片，證實淺水潛航測試項目都順利完成預設目標，國安會秘書長吳釗燮也曝光空拍照片，軍事專家給予肯定，更透露有民眾看到感動落淚。

國安會祕書長吳釗燮在X上發出海鯤號潛航測試成功的照片。

海鯤號的帆罩和潛望鏡逐漸潛到水面下，從空拍鏡頭看相當震撼，國安會祕書長吳釗燮在X上發出國造海鯤號成功潛航測試的照片，強調這是台灣威懾能力向前邁出的重要一步。

海鯤號潛航測試成功。

台船也首度秀出下潛照片，發聲明表示淺水潛航測試項目均順利完成預設目標，後續將逐次執行各測項驗證全艦功、性能，這回國造潛艦潛航成功，寫下歷史性一刻。

廣告 廣告

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑出面說明。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑：「水下戰力對於我們來講的話，對於我們去牽制中共海軍對我們的襲擊，或者是對我們去控制制海權上絕對是有一個幫助，不只是戰力，同樣的也是對我們的國防產業有很大的一個象徵意義。」

民眾特地拉布條加油打氣。

專家解釋因為潛艦具備高度隱蔽與嚇阻特性，台灣位處第一島鏈，有國造潛艦就能提升整體防衛縱深，威嚇共軍，而台船和海軍努力國人也看在眼裡，不少民眾特地拉布條替官兵加油打氣。

軍事專家紀東昀出面說明。

軍事專家紀東昀：「一位小姐她騎了兩個鐘頭的摩托車來到現場，她說她每天都替海鯤艦禱告，也聽說有艦上的官兵他們透過潛望鏡看到岸上有民眾拉布條替他們加油，感動的流下眼淚。」

民進黨立委王定宇出面說明。

民進黨立委王定宇：「台灣的安全到底有沒有在在野黨的腦海裡面，我們希望透過海鯤潛艦下潛測試的成功，能夠喚醒台灣不分黨派，一起來支持我們國家的安全跟國防。」

海鯤號潛航測試成功為我國防衛戰力寫下新的里程碑。

國造潛艦持續往前推進，要為我國防衛戰力寫下新的里程碑。

更多三立新聞網報導

戰狼大使嗆「不統就滾出台灣」！吳釗燮一句「9成要走？」神反殺打臉

美最新《國防戰略》曝台灣關鍵地位 吳釗燮：台灣是第一島鏈重要參與者

美最新國防戰略指「以實力嚇阻中國」 吳釗燮：台灣將持續強化國防投資

台灣15%關稅讓中國玻璃心碎！吳釗燮補刀一句 狠揭北京瘡疤

