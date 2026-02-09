海鯤號潛航測試成功！被問後續艦預算解凍 國民黨團：黨團大會後決定

記者詹宜庭／台北報導

國造潛艦原型艦「海鯤號」潛航測試成功，海下一階段將挑戰「深水潛航」，將進一步檢驗聲納與戰鬥系統的整合情形，目標力拚今年6月正式交艦，針對是否解凍相關預算經費？國民黨團書記長林沛祥今（9日）表示，若目前建造的國艦進展順利，在審查完成後，相對於其他預算將慢慢解凍，但仍需待黨團大會集體討論，並實際了解現況進行狀況後再做決定。

林沛祥指出，若目前建造的國艦進展順利，在審查完成後，相對於其他預算將慢慢解凍，但仍需待黨團大會集體討論，並實際了解現況進行狀況後再做決定。國民黨一向支持強化國防實力，不論是對外軍購或國內武器研發，身為國會議員，更有責任確實審查每一筆預算是否有妥善使用。

藍委吳宗憲也表示，部分特定側翼經常指控國民黨反對國防、唱衰潛艦，但他要澄清，國民黨從不反對國防，長期主張強化國防、支持軍購。但國民黨不接受沒有依據、來路不明的軍購案，當外界對1.25兆國防特別條例表達質疑時，民眾黨從美國帶回的資訊顯示，美方實際開出的清單僅約3,000多億元，這與政府編列的預算相差近9,000億元，國會議員有責任釐清這筆差額的用途。當民進黨政府不願說清楚時，國民黨就要扮演嚴格監督的角色，因為每一分預算都是人民的納稅錢。

吳宗憲也說，如果國家真的能造出最好的潛艦，國民黨當然樂見其成、全力支持，「請不要刻意為國民黨扣帽子、抹黑我們唱衰國防自主研發，這並非事實，我們支持實質監督、確保預算正確使用，期望國軍裝備不僅能下潛、上浮，更具備實戰能力。我們不能讓台灣國軍面臨風險，政府也不該以抹黑方式迴避監督。」

