海鯤號潛航測試照公布 台船：順利達標

帆罩上的「711」舷號清晰可見，國造原型潛艦「海鯤艦」連2日出海潛航測試，負責承造的台船公司30日首度發布照片，強調順利完成預設目標。

不僅總統賴清德發文，表示達成了海軍造艦史的重要里程碑，國安會秘書長吳釗燮也在社群平台公布空拍視角，指出這是台灣威懾能力向前邁出的重要一步。

而下一步依測試程序書，將逐次執行各表定操作深度的艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等測項，外界更點出關鍵測試也聚焦「水下噪音」能否低於預設標準。

國防院戰略資源研究所所長蘇紫雲認為，「如果低於它設計的容許量的話，那表示敵方就很難透過被動聲納，去聽到它水下運作的聲音。第2個就是推進俥葉的噪音，也就是它在水下前進的時候，俥葉推動會產生一些，擾動的水流、還有氣泡，透過俥葉的設計，包括它俥葉的曲度，還有葉片的數量都可以降低。第3個就是它的主動聲納跟被動聲納，這未來再陸續的進行作戰測試的時候，都會進行進一步的調校。」

雖然台船沒有證實實際數據，但傳出「海鯤艦」已成功下潛至100公尺，只是如果是針對「台海作戰」，台海平均深度50到60公尺，有人解讀地形上限制、不利潛艦作戰，呼籲不如深耕現有的「慧龍」水下無人載具，可以延伸出佈雷、魚雷，甚至本身作為自殺攻擊武器。但專家表示，不需以個別裝備，就是去否定另外一個裝備的研發。

淡江大學國際戰略研究所副教授林穎佑認為，「無人水下載具固然有它的用途，但是它不能夠去取代潛艦所發揮的作用，比如無人水下載具它可以走多遠，如果我們有一艘類似海鯤號這樣潛艦的話，它只要一出海就是個天生的匿蹤武器，所以這個會代表解放軍，他必須要花費更多的人力 物力，甚至是他的艦隊來找到我們的潛艦。」

林穎祐強調，中共明顯想突破第一島鏈的封鎖，不排除從西太平洋這一側對台灣造成威脅，潛艦國造不僅形成有效的反介入、區域拒止的能力，也可跟日、美艦隊裡應外合，建立水下嚇阻力量。