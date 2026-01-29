海鯤號潛航測試7.5小時

國造潛艦「海鯤號」29日上午11時左右從高雄港出發，航向外海潛航測試，歷時約7.5小時於18時50分返航。（劉宇捷攝）

歷史性一刻！國造潛艦原型艦「海鯤號」29日首次完成淺水潛航測試，上午11時出發，於18時50分許返航，全程近7.5小時，達成首次「潛航下潛」里程碑。專家分析，昨測試重點在於驗證水下環境系統穩定度，研判前往左營外海一帶測試，下一階段將進入嚴苛的深水潛航，深度將從100公尺逐步推進至200公尺，甚至挑戰柴電潛艦設計上限的300公尺。

11時出任務 18時50分返航

昨天清晨，高雄港邊有大批軍事迷頂著寒風守候，架起專業攝影器材、備妥長鏡頭，只為捕捉海鯤號英姿。海鯤號原訂8時出航，至11時層層戒備下亮相，軍事迷見狀興奮拉起紅布條、高舉印有TAIWAN字樣的旗幟，高喊「海鯤號加油！台灣加油！」台船指出，潛航前須依照裝載規畫、裝載與檢查、檢查系統、實際演練等4個步驟，才能潛入深海執行任務。因此，昨天表定8時出航，直到11時才出發，不少軍事迷全程緊盯網路直播，高喊「平安歸來」。

廣告 廣告

海鯤號自去年6月14日首度海測浮航以來，已完成6次浮航測試，昨天第7度海測正式邁入潛航測試。不過，對於測試科目、「特定海域」位置等問題，台船回應「不清楚」。

依據台船日前公布的「潛艦知識科普說明」，潛航可分「呼吸管深度測試」、「淺水潛航測試」與「深水潛航測試」等3階段，逐漸增加測試深度，先是50公尺，再逐步進行至特定測試海域100公尺，直到設計最大潛深為止，以達成潛艦作戰任務需求。

左營艦隊戒護 測試水下系統

台船強調，潛艦測試程序重點在於「航行安全無虞」，其次才是「工程效率」，因此測試程序相當繁複、時間冗長，特別是原型艦，依據國外經驗有時會長達1年以上。

軍事觀察家紀東昀指出，26日海鯤號執行潛航前置作業時，艦艇操控與控制靈活度明顯提升，顯示台船在IPMS整合式載台管理系統，以及動力系統與控制系統的整合上，已相當成熟，昨天才能順利展開潛航測試。

紀東昀分析，依水深條件判斷，高雄港內水深約15至18公尺，不適合潛航測試，首度潛航地點推測較可能位於左營外海或左營至高雄港之間鄰近海域，水深條件較適合，也方便左營艦隊就近出動戒護；未來展開深水潛航，則須前往琉球以南等水深較足夠海域。

紀東昀指出，「淺水潛航測試」目標是讓潛艦在水下伸出潛望鏡與呼吸管進行驗證。完成此階段後，下一階段將進入更嚴苛的深水潛航。

針對昨天潛水測試內容，紀東昀點出3大重點系統，首先是聲納系統，必須在水下進行完整測試，才能確認探測、接收與判讀能力是否符合設計需求；其次是動力系統，包括水下操控能力、電力系統、電動馬達，以及帶動大軸與螺旋槳的推進狀況。

第三則是水下計程儀，也就是慣性導航系統，潛艦在海中無法使用GPS，必須依靠慣性導航計算行進路徑與速度，確保在水下仍能掌握自身位置。

開工至今5年2個月 期6月交艦

台船表示，海鯤號原訂去年11月交艦，因延宕交艦，仍須每日負擔19萬元違約金。首度潛航測試後，後續進度是否順利，力拚6月交艦目標不再跳票，也讓台船承受不小壓力。

前海軍艦長張競表示，海測有進展值得肯定，但後續仍有關卡等待克服，必須戒慎恐懼；他呼籲，應讓造艦工程專業回歸專業，不要再試圖拿造艦工程進行政治操作，使團隊的汗水白流。