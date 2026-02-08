海鯤號潛航片正式上線 蔡英文盼國人支持潛艦國造：守護最珍惜的自由民主

前總統蔡英文在社群發文，期盼國人能繼續支持潛艦國造的計劃。（圖／台船提供）

台船今天（8日）對外公開潛航測試影片，首度揭露多項水下作業畫面，包含包含首次下潛、舵控系統操作、天線與潛望鏡升降等測試內容，同步曝光發射誘標等動態影像。對此，前總統蔡英文在社群發文，潛艦國造曾經被認為是不可能完成的任務，她期盼大家能繼續支持潛艦國造的計劃，讓它在看不見的地方，守護最珍惜的自由與民主。

蔡英文今天在社群發文指出，今天台船公司公布了「海鯤軍艦」的紀錄影片。在這兩週內「海鯤軍艦」完成了4次淺水潛航測試，影片中的每一個片段，都記錄著一段走了很久的路。

蔡英文指出，潛艦國造曾經被認為是不可能完成的任務，這個計畫從無到有，經過無數次討論、嘗試與修正，在造船廠、在實驗室、在指揮與測試現場，許多的努力，無法在鏡頭前呈現，但正是這些堅持，讓這個計劃一步一步走到今天。

蔡英文提到，這支影片的釋出，更是對海軍專業與付出的肯定，也為國軍爭一口氣，證明台灣有能力，也有決心，為自己的安全負責。更重要的是，大家一起為保衛國家，堅定地踏出這一步，也一定要走完這一路。

蔡英文說，接下來造艦團隊會繼續進行系統調校與檢整，在確認安全條件與完成評估後，將安排後續的潛航測試，直到正式交艦。她期盼大家能繼續支持潛艦國造的計劃，「讓『海鯤軍艦』能在未來的某一天，乘載著台灣人的勇氣，靜靜潛行在海中，在看不見的地方，守護我們最珍惜的自由與民主，讓台灣繼續穩健地走向世界」。



