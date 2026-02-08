海鯤號潛航「多種視角」影片曝 發射機構測試也成功了

海鯤號潛航多視角影片曝光。（圖／翻攝自CSBC台灣國際造船股份有限公司YT）





台灣首艘國造潛艦「海鯤號」（SS-711）1月29日起在2週內順利完成4次潛航測試。台船公司今（8日）發布一段約3分鐘的影片，以各種視角呈現下潛的過程，甚至還記錄下成功發射誘標的影像。

測試項目曝光

影片內容顯示，測試項目包含海鯤艦整備後浮航出港、前往測試區執行首次下潛外、舵控系統、排氣閥開啟下潛、潛望鏡與天線桅杆升降、發射誘標、上浮及返港等，展現初步海試成果。

台船聲明

台船公司表示，「海鯤號」近2週依測試程序書執行4次「淺水潛航」測試，相關紀錄影像今（8）日公佈分享予社會各界點閱。

台船公司期盼，國人持續支持潛艦國造政策，造艦團隊接續將實施各系統調校與檢整，於確認達安全條件並經評估後，依表定計畫安排後續潛航測試。

發射誘標測試也成功。（圖／翻攝自CSBC台灣國際造船股份有限公司YT）

關於「發射誘標」的測試項目

據了解，「發射誘標」主要是在驗證潛艦防禦系統的基本功能是否正常。誘標屬於非攻擊性的防護裝備，用途是在必要時模擬潛艦的聲學或訊號特徵，以干擾敵方感測器或吸引來襲武器，提升潛艦生存性。在潛航測試階段進行誘標發射，重點不在實際作戰效果，而是確認發射機構、控制系統與艦上整合是否能在水下環境中穩定運作，屬於新艦海試與系統驗證的標準流程之一。

網友在台船公布的影片中留言表示，「台船工程師真優秀！」、「台船、海軍、256戰隊加油」、「太帥了，真心感謝所有參與者」、「台灣軍事武器更加的突破恭喜」、「很感動，海軍加油！台船加油！祝福國造潛艦的未來愈來愈好」。

