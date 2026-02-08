海鯤號潛航 首曝光發射誘標

國造潛艦原型艦「海鯤號」近期4度潛航測試，但仍不斷有唱衰聲。負責承造的台船公司8日首度公開1月29日至2月6日間執行淺水潛航測試的完整紀錄影片，透過空拍、水下視角一覽測試過程，其中首度曝光關鍵的發射誘標測試，成為重要里程碑。影片上架後，感動不少軍事迷，更為國造潛艦計畫注入一劑強心針，有助於提振外界信心。

「看了很感動！」賴清德總統表示，這支影片記錄海鯤號出港整備、舵控操作、排氣下潛、到潛望鏡與天線桅管升降等測試，讓大家清楚看見我們第一艘潛艦國造的海測成果。這些成果的背後，是海軍、台船與產業鏈夥伴的團結努力與專業投入，請大家繼續為所有夥伴加油，讓海鯤號潛艦持續航向藍色海疆，讓世界看見台灣守護家園的決心。

近3分鐘影片可見，海鯤號早出晚歸，上午完成整備後，從高雄港出海，自水面浮航前往測試海域，先進行舵控系統測試，隨後開啟排氣閥準備下潛，艦體緩緩沒入海中，依序進行潛望鏡與天線桅管升降測試，完全消失於海平面後，持續下潛並完成發射誘標等核心科目。歷經多項驗證後，海鯤號順利上浮返航，結束測試時已入夜，平均每次測試逾8小時。

台船指出，近2周已依測試程序書完成4次「淺水潛航」測試，相關影像公布分享予社會各界點閱。台船呼籲，國人持續支持潛艦國造政策，造艦團隊接續將實施各系統調校與檢整，於確認達安全條件並經評估後，依表定計畫安排後續潛航測試。

台船高層先前說明，目前海測均屬淺水潛航範圍，但深度已超過10至20公尺的呼吸管與潛望鏡測試標準，潛航次數將視系統驗證與修正狀況彈性調整，目標仍力拚6月底前完成交艦。另在後續艦規畫上，國產化比例將持續提升，包含魚雷管、鋰電池及多項機械、電子零組件，皆已導入國內精密製造能量。