海鯤號潛航50公尺寫新紀錄！她讚：台灣一定不倒

國造潛艦計畫再寫重要進度，台灣國際造船公司29日晚間宣布，原型艦「海鯤軍艦」（舷號SS-711）當天首度執行淺水潛航測試，上午近11時自高雄港出航前往近海測試，歷經約8小時後於晚間6點30分平安返港，下潛深度達50公尺，被視為國造潛艦發展歷程中的關鍵里程碑。對此，財經網紅胡采蘋，信心喊話「台灣一定不倒」。









潛艦是具備高度嚇阻能力的重要戰力。（圖／民視新聞）

台船指出，潛艦是具備高度嚇阻能力的重要戰力，但國造潛艦推動過程長期受到國際環境限制與中共施壓影響，從技術取得到資源整合都面臨諸多困難。造艦團隊在海軍監造與測試單位配合下，以逐項驗證方式推進測試任務，秉持遇到問題就解決問題的態度，才得以一步步突破瓶頸，完成首次潛航下潛測試。對於海鯤艦成功下潛，胡采蘋在社群平台發文表示，台灣推動國防建設從來不順利，經常遭遇阻擋、抹黑與預算卡關，國艦國造、國機國造、各項軍事與衛星計畫一拖再拖，甚至軍購案從去年到今年多次未獲審查，即使多數民調支持國防預算，立法院仍屢屢未能通過相關經費。

胡采蘋感動高喊「台灣的潛艦部隊一定越來越強，台灣一定不倒」。（圖／翻攝自臉書Emmy追劇時間）

她感嘆，在如此困難環境下，海鯤艦仍完成首次下潛，「真的是值得紀念的一天」，更表示這是台灣人親手打造的第一艘潛艦，是在國防預算多次遭封殺後仍完成的重要成果，呼籲大家記住這個時刻，她感性表示「殷憂啟聖，多難興邦，經歷困難的國家才會更強大，海鯤艦加油，海軍加油，台灣的潛艦部隊一定越來越強，台灣一定不倒」。







原文出處：國造潛艦海鯤號大突破！淺水試航平安歸來…財經網美讚：台灣一定不倒

