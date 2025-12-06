海鯤號潛艦出海玩命 驚傳海試根本缺1部柴油主機

台船公司承造的自製潛艦原型艦海鯤號（711號），11月底完成海上浮航測試，卻傳出海試期間根本未裝錨機，海軍、台船均回應不影響安全。不料再遭爆料，艦上有2部柴油主機受損，同時海試期間艦上根本有1部主機沒有回裝。

海鯤號潛艦第5次浮航測試。(圖/台船)

據《鏡報》今（6）日報導，台船知情人士爆料，海鯤號配備的6部柴油主機，僅有4部能正常運轉，就連日前第4、5次海上測試（SAT），都還有1部主機未回裝，簡直是拿台船人員與海軍第256戰隊弟兄的生命開玩笑。

廣告 廣告

該人士指出，由於海鯤號無法取得2部德國MTU的潛艦用柴油主機，為達到原設計的輸出動力，並考量輸出許可的限制，改為採用6部輸出動力較小的船艦用主機，並搭配發電機，用於電池充電或直接帶動電動機，驅動7葉片俥葉。

海鯤號潛艦第5次浮航測試時，在海上主機啟動、排煙。(圖/台船)

知情人士表示，由於海軍希望趕在賴清德總統就任1週年前夕執行首次海試，要求依建造節點執行，迫使台船公司跳過主機的信號介面測試，結果2部主機在測試中發生排煙時導致海水倒灌，使主機進水，1部高達2億多元的主機及發電機當場報銷，另一部主機也受損、無法運轉。

該人士指出，所以今年6月17日海鯤號潛艦進行第一次浮航測試時，事實上主機根本無法啟動，完全是以艦上的電瓶驅動俥葉進行。

海鯤號第1次海上測試。(圖/中天新聞)

知情人士表示，由於台船公司沒有維修及檢測能力，報銷的主機與發電機是送回原廠檢修，另一部受損的主機則是由原廠技師在台修復，因此海鯤號日前進行第4、5次海試時，還有1部主機及發電機尚未裝回艦上。

該人士進一步指出，目前海鯤號的6部主機及發電機都還沒有進行過併聯測試，只有主機與發電機單獨測試過，事實上這些項目應該是在泊港測試（HAT）就要完成，甚至連艦上的整合載台管理系統（IMPS）也沒測試過就出海。

知情人士強調，1部運轉中的發電機要與另一部也在運轉中的發電機併聯，由於2部都帶有高電壓的發電機會有電壓差，如果電壓差過大進行併聯，便會產生跳電問題，如果是在海上測試時發生跳電，輕則潛艦失去動力，重則起火燃燒，這將成為「大災難」。

延伸閱讀

小紅書遭禁下個是TikTok？鄭麗文嗆綠「數位戒嚴」反民主

柯文哲喊藍白合不要再讓3%或6% 鄭麗文：會用最大誠意和善意

國民黨中台灣黨慶首站在苗栗！鍾東錦曝最憂心1事