海鯤號潛艦出港海測沒「錨」 台船承認了

《鏡報》獨家報導，海鯤號潛艦在乾塢進行岸測時發生錨機系統故障，因此台船5次海測，艦上都沒有錨，出海不僅是違法，更是拿全體船員生命開玩笑。台船今天（29日）下午證實「海鯤軍艦」錨機刻由原廠調校中，日後將回裝。但整個海測實施皆「符合航行安全條件後安排海測，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。」

台船發布「海鯤號軍艦測試皆符合安全標準，部份媒體所述係屬不實，於此澄清以正視聽」的新聞稿指出，人員安全為船艦測試的首要考量，「海鯤軍艦」歷次海上測試均經專案團隊、國外技協及最終使用者完整逐項評估，制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。

台船強調，錨機為多重備援選項之一，「海鯤軍艦」錨機刻由原廠調校中，日後將回裝。現有裝備與備援系統，經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試。

至於《鏡報》所報導的「海鯤號潛艦『水密門』未完成系統整合測試」，台船則澄清，全艦水密門現況測試均正常，報導並不屬實。

台船解釋說，依照我國《船舶法》第3條所定義之船舶：指裝載人員或貨物在水面或水中且可移動之水上載具，包含客船、貨船、漁船、特種用途船、遊艇及小船。並在第4條第一項明訂「軍事建制之艦艇」不適用於本法之規定。

台船強調，上述係屬「造艦工程」問題，並非媒體所謂「政治性海測」，本公司特此澄清並表達遺憾。台船公司與專案團隊持續秉持安全第一，在安全無虞前提下，接續完成「海鯤軍艦」測試，不負國人所望。



