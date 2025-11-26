海鯤號潛艦未停工！傳今日第4次出海測試
[NOWnews今日新聞] 國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但是7月完成第3次海試後停留在高雄港4個多月未出海。傳出今（27）日將進行第4次海試。
海鯤號潛艦在9月完成海試確定跳票、11月交艦也恐怕跳票。國防部長顧立雄證實，台船將因合約違約，每日開罰19萬，但日前他在立院專報指出，希望11月能再進行一次海試。
根據國防部10月送交立院報告指出，為達潛航安全目標，海軍專案團隊積極投入協助台船工項整合，依測試程序所列標準逐項實施驗測，現置重點於「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統(IPMS)」等2項，希能加速完成潛航前整備，管制調校後達潛航必要條件。
在主機與電力管理系統方面，為達艦船動力穩定，須完成主機自動充電功能驗證，以減少人為操作風險，增加潛航安全係數，刻正執行多部主機測試前置作業，以利後續自動充電功能驗證。主機自動充電功能驗證涉及多方不同廠家共同配合施作，協調廠家排程致增加測試時間，並非遭遇技術瓶頸，現已協調各廠家完成後續測試期程調整，以加速完成多部主機自動充電功能驗證。
報告指出，在整合式儎台管理系統(IPMS)上，IPMS為高度自動化及整合性系統，具備執行儎台裝備遠端操作與監控功能，目前全項系統均已執行聯測程序，持續實施軟體修改及驗測。現台船已增派國內軟體工程師，偕同原廠共同作業加速完成。
