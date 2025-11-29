海鯤號潛艦驚傳沒有錨還進行海試 海軍回應：無安全顧慮

由台船公司承造的我國自製潛艦原型艦海鯤號（711號），11月27、28日連兩天「趕進度」進行浮航測試，台船公司更宣布將開始進入潛航測試階段；不料今（29）日卻爆出，海鯤號潛艦在進行海上測試時，艦上根本沒有安裝錨機、錨具。對此，海軍有最新回應。

海鯤號在海上進行柴油主機測試，可見到艦體兩側排出的白煙。(圖/台船)

據「鏡報」的報導，海鯤號之前在乾塢進行岸測時，錨機系統就發生故障，因此已完成的5次海試過程中，潛艦上都沒有安裝錨機、錨具，海軍明知如此仍要求台船公司出港海測，不僅違反《船舶法》及相關的「船舶設備規則」等法規，更拿全體測試人員的生命開玩笑，也把造價256億元的原型艦安全當兒戲。

針對媒體的爆料，海軍司令部今日僅簡單回應：歷次海上測試均制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測期程，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。

海鯤號完成浮航測試，11月28日晚間返航高雄港。(圖/台船)

台船公司28日才發布新聞稿表示，海鯤號於27、28日連續兩天實施海上浮航測試，經過評估均符合預期目標，後續在調校整備後，將依計畫實施潛航測試。

而前一天27日台船公司則指出，海鯤號依海試（SAT）計畫，當天實施第四次海上浮航測試，並順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統的浮航測試。其餘浮航測試項目規劃將於近期執行，相關經驗也將累積為提升後續艦性能，及建造效率的依據。

海鯤號11月27日進行浮航測試情形。(圖/台船)

我國自製的海鯤號潛艦，於2020年11月24日開工，2023年9月28日命名、「下水」，2023年10月起進行泊港測試（HAT），2025年6月起陸續展開海上測試，原定今年11月交艦，現在已確定跳票。

