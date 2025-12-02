海鯤號潛艦高調海試 張競：航跡曝光、易遭情蒐
「潛艦國造」原型艦海鯤號（舷號711）近期進行5次海測，有台船知情人士向《鏡報》記者爆料5次海測艦上均沒「錨」引發爭議，中華戰略學會資深研究員張競今天（2日）表示，潛艦最重要的就是聲紋情資，如今台船與海軍司令部以高調進行海試，潛艦動態容易掌握，自然航跡就會曝光，測試海域更是完全難以掩蓋與隱藏，如此將會容易洩漏情資，被有心人士蒐集關鍵技術情報；況且潛艦聲紋如被解放軍掌握，海鯤號的隱匿性就會大打折扣，不利未來台海作戰。
對於《鏡報》報導中強調，海鯤號沒有安裝錨機是違反《船舶法》等相關規定，台船發布新聞稿澄清指出，依照我國《船舶法》第3條所定義之船舶：指裝載人員或貨物在水面或水中且可移動之水上載具，包含客船、貨船、漁船、特種用途船、遊艇及小船。並在第4條第1項明訂「軍事建制之艦艇」不適用於本法之規定。
曾任海軍中權軍艦艦長的張競則持不同看法，他指出，台船新聞稿中提到《船舶法》第四條第1項所稱「軍事建制之艦艇」；事實海鯤軍艦尚未交艦成軍，海軍尚未辦理接收程序，根本都還未納入軍事建制體系，財產產權明顯仍屬於台船，其本質仍屬於尚未交付的商品，豈可魚目混珠亂打烏賊戰，隨便將海鯤艦定位成「軍事建制之艦艇」。
張競進一步指出，潛艦國造案從啟動至今，確實是個「超級曝光之絕對機密」；爆料、曝光與放話，各種透過特殊管道對外釋放訊息，引導媒體與社會輿論走向，進行政治攻訐操作手法多不勝數。此種不擇手段將國安資訊當作政治鬥爭本錢，援引成為忠誠指控與檢驗參考標準，真是紛擾不斷後患無窮。但是承造廠商對此卻毫無保密警覺，洩密事件不斷，但卻從未查辦，實在讓人至感痛心。
對於海鯤號高調海測一事，張競提醒說，中國發展水下無人潛航器相當先進，被動聲標亦有相當水準，針對海上儎臺搜集聲紋資料為家常便飯經常性作業時，因此台船與海軍應該審慎管控國造潛艦出港海試動態資訊。
張競進一步指出，海上測試全程若是無法管控周邊商漁船活動，甚至嚴密監控水下是否有無人潛航器迫近情蒐，就必須妥善保護動態資訊，避免高調曝光，間接有利於中國對我進行情蒐作業。
獨家／驚恐！海鯤號潛艦海試居然沒有錨 爆料者：拿全體船員生命開玩笑
獨家／海鯤號潛艦「水密門」未完成系統整合測試 爆料者籲：不要再政治出海
海鯤號本月中才要回裝錨機 徐巧芯斥：軍方應嚴謹監督台船而非幫忙洗地
