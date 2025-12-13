海鯤號潛艦X型尾舵優點 《鏡報》報你知

海鯤號潛艦X型尾舵有其優點。（資料照片／台船提供）

海鯤號潛艦在設計時，參考了荷蘭旗魚級（Zwaardvis）潛艦的船體設計，並在此基礎上進行許多改良，其中最為外人所注意的就是採用先進的X型尾舵（X-Rudder）設計。此外，為了進一步強化穩定度，尾舵旁還增設了水平翼。總而言之，海鯤號的X型尾舵操控是高度自動化且精密的，主要是在提供優異的水下機動性和安全性。

X型舵是現代潛艦，包括德國212型、日本蒼龍級的標準配備，最主要是因為X型舵可提供潛艦擁有水下機動性和效率，尤其適合近岸作戰，但高度依賴複雜的電腦輔助控制系統。

X型舵的操控方式，是由潛艦操作人員透過「潛艦整合式平台管理系統」（Integrated Platform Management System, IPMS）或類似的控制系統，操作舵輪或操縱桿。電腦會綜合操作指令，精確計算並獨立調整4片舵面的角度，以實現所需的轉向或深度變化。

潛艦的「十字型舵」（Cruciform Rudder）與「X型舵」的主要區別，在於舵葉的配置方式、操縱效率、操控複雜度以及實用考量。其中最顯相較於傳統的十字形尾舵（垂直舵控制方向，水平舵控制深度），X型尾舵的所有控制面都能同時提供方向（偏航）和深度（俯仰）的控制力。

在舵葉配置方面，十字型舵是採兩片垂直舵葉、兩片水平舵葉，形成十字形；而X型舵是採四片舵葉呈45 度交叉排列，形成X形。在操縱方式方面，十字型舵是垂直舵控制航向轉向，水平舵控制上浮下潛；而X型舵是4片舵葉共同參與潛艦的各種機動，每片舵葉兼具垂直和水平舵的功能，採用差動控制。

至於操控複雜度方面，十字型舵的結構簡單，技術成熟可靠，可手動操作；X型舵則因操縱複雜，需要電腦輔助才能精確控制，手動操作困難。因此在故障應變上，十字型舵採傳統控制，相對簡單；但X型艦，若自動操舵系統失效，手動操作非常複雜。



