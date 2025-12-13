海鯤號潛艦X型尾舵失效 台船回應了

台船回應海鯤號潛艦X型尾舵失效。（資料照片／台船提供）

《鏡報》獨家報導「驚恐！海鯤號潛艦海測液壓失效 X型尾舵操控全靠阿兵哥人力換生存」，承造海鯤號潛艦的台船今天（13日「表示，台船首次 製造潛艦，測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善，盼望國人能夠理解並持續支持。

一位在海鯤號服務的人士向《鏡報》爆料指出，海鯤號在第2次海測時，即發生「液壓系統全掛掉，X型舵根本無法轉向，全靠阿兵哥在尾舵旁的「舵機室」排隊，全靠接力式的人力輸出，才讓大家逃出升天」。

對於海鯤艦差點就在海上拋錨的重大事件，台船表示，台船公司承造各型船艦，任何裝備系統於驗測過程所發現的各類缺 失，都會設計自動、半自動及人力等操作為多重備援等因應作為， 而台船專案團隊將負責任逐次解決，迄今並無任何工程技術的瓶頸 與困難。本公司同仁亦從中學習，獲得寶貴經驗，作為後續艦性能 改善之基礎。

台船進一步指出，現階段為了保密及加緊完成各種測試，相關媒體對測試過程發生問題的報導或臆測，將不再逐一回應。台船公司潛艦專案團隊將持續 戮力專注於完成「海鯤軍艦」的測試、缺改，在安全無虞的前提 下，儘快完工交艦，不負國人所望。



