海鯤號無錨測試 學者：台船說法疑點多

海鯤號潛艦被爆無錨機仍出海測試，台船回應水密性能正常、錨機為備援系統，評估不影響海測安全。（台船提供）

海鯤艦未配錨具出港試航，成為立院質詢焦點，學者張競指出，台船新聞稿中「錨機刻由原廠調校中，日後將回裝」更是在迴避問題焦點玩弄話術，存心顧左右而言他；德諺所說：Die halbe Wahrheit ist die beste Luge.半真半假是最有效謊言。確實這種對真相存心只將話只說ㄧ半，完全不解釋為何要將錨機送返原廠調校？到底當初發生過什麼問題，不將話說清楚，最後更讓人覺得此地無銀三百兩，更是啟人疑竇。

張競指出，立法委員與社會公眾所關切核心重點是「航行安全」，但臺灣國際造船公司與國防部顯然是更重視是否「影響海上測試」；所以質詢問答往來就變成雞同鴨講沒有交集。

張競認為，海鯤艦是否符合安全出港海試所需之適航條件，其實不應該是僅由專案團隊、國外技協及最終使用者所決定；因為這三者在本質上都是背負要讓海鯤艦儘快出廠交艦壓力之「利害關係者」(stakeholder)，因此其公信力必然會受到質疑。

他說，海鯤艦能否符合最基本適航安全標準，其實應由負責船舶航行安全檢驗法人機構，扮演公正第三者實施檢驗，確認是否符合適航安全標準，再由權責機關港務局核准其進出港，才能獲得社會信任，杜絕無端置疑。

張競指出，台船公司在新聞稿提到「制定安全規範及風險應處措施」，對於未配備錨具出港海試之安全規範及風險應處措施，其實就應完整公佈說明，接受社會公眾與專業社群檢視，這才是杜絕各方質疑之正本清源方案。

他指出，台船新聞稿中提到《船舶法》第四條第1項所稱「軍事建制之艦艇」；請容吾人提醒臺灣國際造船公司，海鯤軍艦尚未交艦成軍，海軍尚未辦理接收程序，根本都還未納入軍事建制體系，財產產權明顯仍屬於臺灣國際造船公司，其本質仍屬於尚未交付之商品，豈可魚目混珠亂打烏賊戰，隨便將海鯤艦定位成「軍事建制之艦艇」？

他說，海鯤艦未配備錨具仍出海試航，被人向媒體爆料，證明造船團隊人心不安情緒浮動，試航作業未能取得內部共識，敏感消息不斷外洩曝光，臺灣國際造船公司要注意保密控管，更要注意對內溝通說明，免得再起爭議紛擾不斷。

