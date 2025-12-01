海鯤號無錨「政治海測」？徐巧芯轟：拿船員生命開玩笑

海鯤號近日的「無錨海試」引發質疑。（示意圖／資料照）

國造潛艦海鯤號在錨機損壞下竟仍出海進行海上測試，國民黨立委徐巧芯1日質詢此事，參謀長邱俊榮卻稱錨只是「多元備便的手段」，且這次海試也「不需要很精準」。她質疑是否因政治壓力，要趕在11月底完成海測？只為了避免進度「跳票」，拿船員生命安全開玩笑？

徐巧芯1日發文表示，根據媒體報導，有實際上船測試的人員爆料，海鯤號在測試前已經知道錨機系統損壞並送修，卻仍未安裝船錨就出海。一是安全問題，二是如果沒有裝錨，整艘潛艦的配重都不符實際狀況，測出來的數據毫無意義，是在測什麼？

廣告 廣告

「結果海軍的回應，真的嚇了我一跳！」徐巧芯提到，參謀長邱俊榮說，潛艦在潛航時不會用錨，錨只是「多元備便的手段」，且這次海試也「不需要很精準」。她直呼：說句不好聽的，當然不需要精準，因為數據根本沒有用，精準不精準又怎樣？

徐巧芯指出，浮航測試一定會考慮到壓力、重量、浮力，不帶船錨出去，所測出來的數據就少了一塊。錨機位置在艦艏，為了替代錨機不在的問題，台船使用水櫃加水替代，比照錨機相同重量，但沒有放在同一個位置，而是前、中、後加壓，因為水的密度、重量與金屬都不同，如此仍是錯誤測試，艦艇的航行配重參數都沒有辦法參考。而海測過程的每一次測試參數，都會用來返港後調校，而每一次測試缺東缺西，會導致五次的參數都不正確，未來錨機放上去，又要重來。

至於為何不等錨機調校完成後再進行海測？是否因為國防部的政治壓力，因為國防部長顧立雄曾經公開宣示，要趕在11月底前完成海測。徐巧芯質疑，拿船員的生命安全開玩笑，只為了避免進度「跳票」，不得不進行「政治性海測」？

【看原文連結】