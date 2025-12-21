海鯤號爆「最低安全標準」出海 台船怒駁非事實：將採法律行動

台灣首艘國造潛艦原型艦「海鯤號」遭媒體爆料，指稱海軍司令部要求台船公司以最低安全標準實施海上測試，導致國外監造技術協助人員不敢上船出海。台船公司發布聲明嚴正駁斥相關報導與事實完全不符，強調專案團隊始終以確保人員安全與測試品質為最高原則，並表示已針對洩密行為蒐集證據，將於適當時機採取法律行動。

海鯤號。（圖／台船提供）

台船公司表示，針對媒體揭露的「國造潛艦廠家資訊」部分，涉及台船公司所應保護的商源範圍，屬於商業祕密也為國防機密。台船強調，商情資訊無論其報導是否正確，公司將不會逐一回應或證實。

廣告 廣告

針對媒體指稱海軍「以最低安全標準」執行海測一事，台船指出，海鯤號原型艦歷次在海上測試，均依既定程序與安全規範執行。相關測試條件與風險評估，均由各單位專業審查、海試安全評估會議再三確認，絕無「政治考量」存在。

海鯤號。（圖／台船提供）

台船進一步說明，各階段海測過程中，外籍監造技協及裝備廠家均按測試程序書及項目，綜合考量空間限制、裝備專業分工，完成整體規畫後共同出海測試及調校，並無「因未達安全標準而拒絕上船」的情事發生。

海鯤號。（圖／台船提供）

台船強調，專案團隊始終以確保人員安全與測試品質為最高原則，建造期間秉持發掘問題、解決問題的態度，逐步強化調校與缺失改善。台船批評，特定媒體反覆以臆測或片面訊息渲染、誤導社會視聽，實無益於國防自主化的公益發展。

延伸閱讀

海鯤號海測液壓系統全掛 謝寒冰嗆：下潛測試讓賴清德來

傳海鯤號發生海試驚魂 液壓全失效靠人力操舵搶命

海鯤號落後進度曝光！每天僅罰台船19萬元