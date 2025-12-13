海鯤號爆X尾舵「只能人力輸出」！台船聲明無任何工程瓶頸：會設計備援作為

目前正在為潛航測試做準備的海鯤號，又被媒體爆出在第2次海測時，即發生令人驚恐的狀況，當時液壓系統全掛掉，X型舵根本無法轉向，全靠阿兵哥在尾舵旁的「舵機室」排隊，全靠接力式的人力輸出，才讓大家逃出生天。對此，台船回應，公司承造各型船艦，任何裝備系統於驗測過程所發現的各類缺失，都會設計自動、半自動及人力等操作為多重備援等因應作為， 而台船專案團隊將負責任逐次解決，迄今並無任何工程技術的瓶頸與困難。

根據《鏡報》報導指出，爆料者指稱的第2次海測時間是在今年6月26日，由台船進行第2次海上浮航測試。其測試項目是海鯤號再次依靠自身動力航行出海，進行系統驗證和操控能力測試。對於第2次海測的結果，台船公司對外表示，經評估測試結果均符合預期目標；完成第2次海上測試並進行必要的調校整備後，將會依計畫實施潛航測試，進入後續更深層的深水測試階段。

報導指出，當天海測是以電瓶充電方式出海，並進行相關測試，但是突然發生液壓系統全都失效，導致控制方向的X型舵完全不能動，只能「直直往前撞過去」，當下立刻將人員召集在潛艦後端的「舵機室」排隊，並將尾舵搖桿拿出，每個人都用手拚命搖轉，快沒力時立刻交棒，由下一任繼續搖，就在好幾個人輪流搖的情況下，才讓X型舵有點轉向。

對於X型舵無法轉向僅能用人力輸出，台船發出聲明表示，台船首次製造潛艦，測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善，盼望國人能夠理解並持續支持。台船指出，公司承造各型船艦，任何裝備系統於驗測過程所發現的各類缺失，都會設計自動、半自動及人力等操作為多重備援等因應作為，台船專案團隊將負責任逐次解決，迄今並無任何工程技術的瓶頸與困難；本公司同仁亦從中學習，獲得寶貴經驗，作為後續艦性能改善之基礎。



台船強調，現階段為了保密及加緊完成各種測試，相關媒體對測試過程發生問題的報導或臆測，將不再逐一回應；台船公司潛艦專案團隊將持續 戮力專注於完成「海鯤軍艦」的測試、缺改，在安全無虞的前提下，儘快完工交艦，不負國人所望。

