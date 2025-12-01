海鯤號爭議罄竹難書！馬文君：同情賴清德、顧立雄要收拾爛攤子

海鯤號潛艦被爆出海試時沒有安裝錨機，國民黨立委馬文君直呼，海鯤號被證實裝備疏失爭議，已經罄竹難書。她表示，一方面同情賴總統、顧部長，必須要收拾前朝留下的海鯤爛攤子，但也要鄭重提醒他們，這是500億元納稅人的血汗錢，也是一船海軍軍士官兵的性命，面對問題，才能解決問題。

海鯤號在海上進行柴油主機測試，可見到艦體兩側排出的白煙。（圖／台船）

馬文君表示，今天她在外交國防委員會質詢國防部長顧立雄，針對海鯤號出海測試，卻沒有裝錨，顧部長本人沒什麼話說，國防部顯然想好了一套說辭來圓，意思是錨是安全的最後一道防線，不是唯一一道防線，又說測試路線沒有危險，差不多就是個開平路，用不上手煞車的意思，她無意與這些託辭狡辯糾纏，海鯤號至今，被報導的、被爆料的、被證實裝備疏失爭議，已經罄竹難書。

廣告 廣告

馬文君指出，2023年9月28日，海鯤號下水典禮前後，她接獲爆料指海鯤號缺少電瓶及潛望鏡，卻急著舉行「不沾水」的下水典禮。海軍司令部回應，電瓶及潛望鏡是依施工工序安排在浮船後才能裝艦的最後安裝項目。到了2024年9月的泊港測試階段，媒體報導海鯤號有超過70項測試未通過，泊港測試進度落後，可能影響後續海上測試期程。國防部解釋70項缺失「並非正確資訊」，實際需要改正的項目約「10餘項」，屬於複雜系統整合過程中的正常現象。

賴清德。（圖／中天新聞）

馬文君說，2024年11月至2025年初，海鯤號泊港測試持續期間，她再度揭露，海鯤號泊港測試數十項缺失，國防部低調將交艦結案日期展延四年至2029年。海軍卻狡辯，說是「等待重型魚雷陸續到位」。到了2025年4月，預定海測時間前後，原定進行海上測試（SAT），缺失調校未完成，海測確定延後。顧部長親口承諾，海測沒有確切時間表，需達到安全條件才能出海。

馬文君提到，2025年10月，接近原定交艦時間的時候，又有報導指出海鯤號的IPMS（整合平台管理系統）可能存在問題。國防部也首度承認系統整合不易，導致延宕。再來就是上週，海鯤號被爆料稱設備故障仍強迫出海，甚至傳出沒有錨還出港海測。台船說測試安全無虞，國防部不得不坦誠確有其事，但有戒護兵力全程在場。

顧立雄。（圖／中天新聞）

馬文君感嘆，她一方面同情賴總統、也同情顧部長，必須要收拾前朝留下的海鯤爛攤子，也要鄭重提醒賴總統，顧部長，這是500億元納稅人的血汗錢，也是一船海軍軍士官兵的性命，與更多親朋好友的人生，面對問題，才能解決問題，不要再拿那些虛話、假話、場面話，浪費大家的時間。