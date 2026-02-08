海鯤號發射「誘標」原來有這個用途 等同於「水下保命符」

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國首艘國造潛艦「海鯤號」上週進行潛航測試，承造商台船今日公布測試影片展現成果，還披露了海鯤號誘標投放的情形。事實上，誘標就如同可擺脫防空飛彈的軍機熱焰彈，可說是潛艦在水下的「保命符」，進而模擬潛艦的聲學特徵誘導敵方魚雷打擊，讓潛艦得以規避攻擊。

針對「海鯤號」目前的潛航測試進度，台船總經理蔡坤宗上周五表示，該艦測試正按部就班進行，驗證了艦體的結構與水密安全性。對於外界好奇的測試深度，他直言「早已過了」呼吸管與潛望鏡深度的初始階段。目前團隊仍以安全及品質為優先，在合理範圍內，朝6月交艦的目標努力。

台船今日進一步公布海鯤號潛航測試影片，可見海鯤號完成整備後即航向下潛測試區海域，操控了舵控系統、開啟排氣閥下潛、進行潛望鏡、天線桅管升降，並且在上浮前，從艦艇側面成功發射了誘標。

根據海鯤號2024年的公開照片，海鯤號的誘標位於艦體中後段的側面，一側有12個孔洞，代表海鯤號一共可以搭載24個誘標。在無法取得外國輸出許可後，潛艦聲學誘標由中科院自行研製，除了海鯤號，潛艦後續艦也可望繼續採用。

至於潛艦的「誘標」有何功用？事實上，潛艦在水下除了可能遭到反潛機、反潛水面艦的打擊，也可能被敵軍的潛艦追擊，上述儎台都可以發射足以摧毀潛艦的魚雷。因此，若潛艦偵獲敵軍魚雷迫近時，就可以發射誘標模擬潛艦的聲學特徵，進而提升水下生存機率。

