海鯤號睽違147天後再度出海 顧立雄：視結果規劃第5次海測

國造潛艦海鯤號今天上午出海，進行第四次海測。(記者李惠洲攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕國造潛艦(IDS)海鯤號睽違147天後，今(27)日進行第4次海測。國防部長顧立雄今天再院會後記者會表示，這次再進行浮航測試，主要針對主機、整合載台管理系統、全艦水密等部分進行測試，軍方會根據結果規劃第5次海測，順利的話才會進潛航測試。

海鯤號7月3日完成第3次浮航海測後，即進入乾塢進行檢整，9月2日夜間7時移泊至第高雄港91號碼頭，期間發生國安會諮詢委員黃曙光及時任台船董事長的黃正弘相繼請辭，引發外界對海鯤號能否造艦成功質疑，原定在11月底前交艦的規劃確定跳票，不過，海鯤號今再度出海海測。

雖然目前尚未達到正式進行潛航下水測試階段，但今、明兩天會連續進行兩次浮航測，海鯤艦正在執行「主機與電力管理系統整管理測試」，需達成調教整合系統安全後才能執行下水測試，確保潛艦海軍官兵們安全無慮。

被問到海鯤號的第四次海測，顧立雄表示，海鯤艦現在已就相關的主機、電力管理系統、整合載台管理系統等項目，完成海測前整備，因此這次再進行浮航測試，主要就是針對主機、整合載台管理系統、全艦水密等部分進行測試。等到這次海試結果出爐，才會再規劃第五次浮航測試，若順利的話，才會再進行淺水潛航測試。

