海鯤號第三次潛航測試150公尺 6月交艦露曙光

國造潛艦「海鯤號」（舷號SS-711）今（5）日上午約8時20分，進行第九次出海、第三次潛航測試。今日海鯤號有望挑戰下潛150公尺，明日可能緊接進行下一輪測試。隨著海上測試順利推進，預計6月正式交艦已露出曙光。

過往潛航測試多在上午11時才出海，今次提早至上午8時。現場吸引軍事迷早早到高雄港岸拉布條、喊口號為海鯤號及團隊加油打氣。

根據海鯤號測試進程，潛艦先完成50至100公尺的淺水潛航測試，主要驗證水密性及平衡穩定性。隨後，將進行100公尺至設計最大深度的深水潛航測試，採由淺入深、逐步耐壓的方式，確保潛艦安全可靠。

完成潛航測試後，海鯤號將進入測評階段。第一階段由船廠（台船）進行技術測評，驗證儀台系統與作戰系統符合需求，測試項目包括續航力、水下噪音、聲納性能、戰鬥系統，以及武器模擬射擊（操雷）。

接著，潛艦將交由海軍進行戰術測評，前往演習海域進行武器射擊、單艦戰術運用、多艦協同作戰及長時間巡弋成熟度測試，綜合驗證整體作戰能力。

