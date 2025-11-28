海鯤號第五次海測 專家：浮航測試後將進入''潛航測試''

高雄市 / 綜合報導

潛艦國造海鯤號，繼昨(27)日在高雄港進行海測後，今(28)日一早也進行第五次海上浮航測試，包含執行動力、空調以及聲納等系統項目，此外還有全艦水密測試，測試過程中，軍用級無人艇「奮進魔鬼魚」，伴隨出海，不少軍事迷前往加油。軍事專家表示，一連兩天的浮航測試，是要為接下來能順利進入''潛航''測試，距離台船能交船的期程，又往前邁進。

氣勢磅礡，在軍用級無人艇「奮進魔鬼魚」，及海軍陸戰隊小艇的伴航下，國造防禦潛艦原型艦，海鯤號，再度出海進行測試，艦艇上海軍官兵及台船人員，絲毫不敢鬆懈，岸邊有大批軍事迷，舉著布條加油，緊盯著海面上的一舉一動。

28日一早，海鯤號進行第五次海上浮航測試，項目包含，執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納，等系統，不僅是要累積，提升後續性能，更是累積建造效率的依據有軍事專家透露，對比前次出海，27日的第四次測試，新增了一樣東西「光電桅」，不再是傳統桅，而是可以透過鏡頭快速、精確掌握目標。

軍事觀察家紀東昀說：「無航測試它是要預計為之後的潛航的測試，做一個準備。」連續兩天在高雄港進行海測，海鯤號執行項目有，主機與電力管理系統，整合式儎台管理系統整備，還有全艦水密的測試，在多項測試，陸續完成後，意味者，若浮航測試，一切符合規範，下一階段，將進入潛航測試，正式測試潛艦在水面下的所有功能，台船距離能交船的期程，再往前推進一步。

