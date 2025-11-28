海鯤號第五次海測 專家：浮航測試後將進入「潛航測試」
高雄市 / 綜合報導
國造潛艦海鯤號，繼27日在高雄港進行海測後，昨(28)日一早 再度 進行第5次海上浮航測試，包含執行動力、空調以及聲納等系統項目之外，還有全艦水壓下密閉等測試，測試過程有軍用級無人艇「奮進魔鬼魚」伴隨出海，不少軍事迷也前往加油。軍事專家表示，一連兩天的浮航測試，是要為接下來能順利進入「潛航」測試，距離台船公司的交船期程，又往前邁進。
海鯤艦加油，氣勢磅礡，在軍用級無人艇「奮進魔鬼魚」及海軍陸戰隊小艇的伴航下，國造防禦潛艦原型艦，海鯤號再度出海進行測試，艦艇上海軍官兵及台船人員絲毫不敢鬆懈，岸邊有大批軍事迷舉著布條加油，緊盯著海面上的一舉一動。
昨日一早，海鯤號進行第5次海上浮航測試，項目包含執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統，不僅是要累積提升後續性能，更是累積建造效率的依據，有軍事專家透露，對比前次出海，27日的第4次測試新增了一樣東西「光電桅」，不再是傳統桅，而是可以透過鏡頭快速、精確掌握目標。
無航測試它是要預計為之後的潛航的測試做一個準備，連續2天在高雄港進行海測，海鯤號執行項目有主機與電力管理系統，整合式儎台管理系統整備，還有全艦水密的測試，在多項測試陸續完成後，意味者，若浮航測試一切符合規範，將進入潛航測試正式測試潛艦在水面下的所有功能，台船距離能交船的期程，再往前推進一步。
