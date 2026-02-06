海鯤號第四度潛航「盡可能早點交」 台船暫列計罰3800萬至6月底

台船公司董事長陳政宏2026.2.6說明國造潛艦海鯤號測試進度。郭宏章攝



潛艦國造（IDS)原型艦海鯤號今天（2/06）第四度潛航測試，由於先前傳出海鯤號將在今年6月交艦，對此台船公司董事長陳政宏今天表示，潛航測試會依照實際情況「可能多做幾次」，後面深度越來越深，花的時間比較久，至於交艦「時間在合理猜測範圍裡面」，預估比原訂去年11月延遲200-210天，等於間接證實若進度順利的話，海鯤號6月將交艦。

台船公司董事長陳政宏、總經理蔡坤宗等主管今天上午出席歲末媒體見面會。由於國造潛艦首艘原型艦海鯤號在1月底完成首度潛航測試，達成重大里程碑後，昨天與前天持續出海執行潛航測試，引起各方關切，海鯤潛艦是否如外傳的6月能夠順利交艦。對此，陳政宏低調表示，海鯤號交艦「時間在合理猜測範圍裡面」，當然希望盡可能早點完成。

被問到海鯤潛艦的潛航測試總共要執行幾次？陳政宏表示，要看每次潛航測試做完以後是不是順利，順利就照原定計劃。若中間有問題，當然要處理。處理完以後看看這個是大問題還是小問題，需要再重複測試的時間，要花多少有時候比較那就合併在一起，次數也不需要增加。

陳政宏也表示，萬一問題比較大一點，可能就要調整、再做改變。「所以這個總共會有多少次?好像就是很多次 ，不會只有少數幾次而已。因為後面深度越來越深，花的時間也會比較久時間的話。當然是猜測大家都在合理的範圍內，我們還是會配合海軍這邊的要求來進行。」對台船公司來講，當然現在已經預期了，所以當然是越早交接越好。

陳政宏強調，不過確定我們第一次做當然一定是在安全跟品質都能夠達到標準的狀況之下，我們盡可能早點來完成。然後除了測試跟 測試之後的這些調校之外，交艦前還要整理一下，還有很多文件要準備。

陳政宏坦言，過去台船大部分是在工程方面技術方面趕工，所以包括操作手冊、驗測方面的文件、紀錄等稍微比工程技術落後一點點，後面要設法來趕上來。因為畢竟交進的時候 包括什麼其他的事情等等這些也都必須要完整的交給海軍。在整體測試都做完以後，才會與海軍一起來討論安排適當的交艦時間。

由於依據海軍與台船原本合約規定海鯤潛艦應於去年11月底前交艦，台船也證實已估計延遲200-210天 ，罰款估計3800多萬元已提列損失，等於間接證實海鯤號6月將交艦。

對於海鯤號究竟何時能夠交艦、減少被海軍依合約計罰的款項，台船總經理蔡坤宗說，目前暫時估到6月底，也希望能夠提早完成測試交艦。

