海鯤號第四次海測 台船曝測試進度

▲台船今日實施第四次海上浮航測試。（圖／台船提供）

總統賴清德在外媒《華盛頓郵報》投書，並宣布近期提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆元），昨（26）日台船亮燈漲停，更傳今海鯤號第四次海側。台船今表示順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試；其餘浮航測試項目規劃將於近期執行。

總統賴清德昨宣布「守護民主台灣國安行動方案」，計畫在2026年至2033年投入1.25兆國防預算，強調以實力守護台海和平，以決心掌握國家命運。軍工股包含台船昨日多檔漲停，但台船今日海鯤號海測後，股價並未持續上攻，今收21.8元、下跌1.45元。

台船晚間表示，今日實施第四次海上浮航測試，並順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試。其餘浮航測試項目規劃將於近期執行，相關經驗也將累積為提升後續艦性能，及建造效率的依據。

